إغلاق «سوبر ماركت فير برايس» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «سوبرماركت فير برايس» بأبوظبي والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2015913)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت «الهيئة»، أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، منها تدني مستوى النظافة في جميع مناطق تداول وحفظ الغذاء، ورصد الحشرات في مناطق عرض الغذاء، وغيرها من الممارسات الضارة بسلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات للأسباب نفسها، بالإضافة إلى توجيه إنذار بالإغلاق الإداري آخرها كان بتاريخ 24 مارس الجاري، لكنها لم تقم بتصويب أوضاعها.

وأكدت «الهيئة»، أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.