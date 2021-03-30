سفير موريشيوس يزور شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

استقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، شوكت علي سودهن سفير موريشيوس غير المقيم في الدولة، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المنصوري، خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بكافة الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

واطلع السفير على معرض مصغر يضم جميع تخصصات العلوم الجنائية، ويسلط الضوء على أهم الإمكانيات التقنية والتخصصية التي تتمتع بها الإدارة، إضافة إلى مشروعاتها المستقبلية.

وتوجه إلى مركز الشرطة الذكي في القيادة العامة لشرطة دبي، الذي يقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية ومن دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويوفر 27 خدمة رئيسة في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المُقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية.

وتقدم السفير شوكت علي سودهن بالشكر إلى اللواء خليل إبراهيم المنصوري على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالإنجازات التي حققتها شرطة دبي وما وصلت إليه في مختلف المجالات الخاصة بمكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها، وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في برامجها لمنع الجريمة والمحافظة على أمن وإسعاد المجتمع.