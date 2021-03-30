شرطة دبي تُعيد طفلاً لوالديه بعد 40 دقيقة من فقدانه

أبوظبي (الاتحاد) - تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من العثور على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وإعادته إلى والديه بعد 40 دقيقة من فقدانه، بحسب ما ذكرته على موقعها على الإنترنت.

وقال العقيد الدكتور مبارك بونواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إن تفاصيل الواقعة تعود إلى وصول بلاغ من حراس الأمن في منطقة أم سقيم 1، يُفيد بفقدان والدين طفلهما أثناء لعبه على الممشى بـ «السكوتر»، مبتعداً عن نظر والديه أثناء طلبهما وجبة العشاء. وحين أدركا اختفاءه سارعا بالبحث عنه وإبلاغ حراس الأمن بأوصافه.

أضاف العقيد بونواس أن الوالدين أصابهما الذعر نظراً لتأخر الوقت وقرب المكان من الشاطئ، مؤكدا أن الحراس تواصلوا على الفور مع ضباط الشرطة السياحية الذين سارعوا بالتحدث مع الوالدين وتعميم أوصاف الطفل على كافة الدوريات الأمنية والضباط.

وتمكنوا من العثور عليه في منطقة أم سقيم 2 بعد 40 دقيقة فقط من فقدانه. تبين أن الطفل انشغل باللعب مبتعداً عن والديه لمسافة تقارب الـ 3 كلم. ولم يتمكن من معرفة طريق العودة إليهما، لافتاً إلى أن الطفل كان خائفاً ويبكي مُطالباً برؤية والديه، كما كان في حالة إعياء وشعور بالجوع والعطش لقطعه مسافة طويلة.

ووجه الوالدان شكرهما إلى شرطة دبي على سرعة الاستجابة وحرصها على تهدئته وضمان سلامته.

ودعا العقيد بونواس أولياء الأمور إلى مراقبة أطفالهم والانتباه لهم جيدا خصوصا في الأماكن العامة والمفتوحة، وفي الأوقات المسائية، تفاديا لفقدانهم.