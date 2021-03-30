طقس الإمارات غداً الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الأربعاء، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية غربية- شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:46 والثاني عند الساعة 20:49.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:00 والثاني عند الساعة 23:31 والجزر الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 06:05.