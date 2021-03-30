قرقاش: «ملتقى السفراء» يعزّز من أداء الدبلوماسية الإماراتية

أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بالمشاركة في ملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة في الخارج في دورته الـ15، والذي انطلقت مساء الأحد 28 مارس وتتواصل حتى 1 أبريل 2021.

وقال عبرحسابه الرسمي على «تويتر»، سعدت بمشاركتي في الملتقى الخامس عشر للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة، تقليد منتظم وراسخ يعزّز من أداء الدبلوماسية الإماراتية، وتناولت مشاركتي دروس تجربتي المهنية خلال السنوات الماضية، حققنا الكثير و مازلنا في بداية طريق الطموح الذي نريده للوطن".

تجدر الإشارة إلى أن ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية الإماراتية في الخارج يعقد سنوياً في العاصمة أبوظبي.