جمعية العسكريين المتقاعدين تنفذ مشروع المير الرمضاني للعام 2021

بدأت جمعية العسكريين المتقاعدين تنفيذ مشروع المير الرمضاني للعام 2021، حيث يبلغ عدد المستحقين أكثر من 8000 أسرة من أسر العسكريين المتقاعدين.

يأتي تنفيذ المشروع بمناسبة شهر رمضان المبارك وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للعسكريين المتقاعدين وتقديم الدعم المعنوي والمادي في شتى النواحي الحياتية والمعيشية.

وتطبيقاً للإجراءات والقرارات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية لمواجهة جائحة كورونا، وبهدف المحافظة على سلامة الأعضاء.. سيتم صرف المير للمستفيدين من الأعضاء عن طريق الإتصال الهاتفي وإرسال رسائل نصية تفيد بمراجعتهم لمراكز الصرف في فروع جمعية القوات المسلحة التعاونية ومراكز الصرف الأخرى في الجمعيات التعاونية في مختلف مدن الدولة، بعد أن تم الإتفاق مسبقاً بين الجمعية والمسؤولين في تلك المراكز على أهمية تسهيل عمليات الصرف وإتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء عملية الصرف.