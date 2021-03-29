محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من محمد بن سلمان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث سموه وسمو الأمير محمد بن سلمان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتعاونهما في مختلف المجالات.

وتطرق الجانبان إلى "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلنها سمو ولي عهد السعودية وتهدف، بالشراكة مع دول المنطقة، إلى زراعة 50 مليار شجرة بوصفه أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم للحفاظ على البيئة وحمايتها واستدامة مواردها وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إضافة إلى أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية.

وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في هذا السياق، مبادرة سمو ولي عهد السعودية النوعية وتأثيرها في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأوضاع البيئية في المنطقة والعالم وتحسين جودة حياة المجتمعات.