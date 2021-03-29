«الابتكار في مجال العدالة».. فعالية بجامعة الإمارات

العين (وام)

نظمت كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع معهد لاهاي للابتكار، فعاليات اليوم الافتراضي للابتكار في مجال العدالة، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين في القانون، بهدف تعزيز الابتكار في الجوانب القانونية في ظل التشريعات والقوانين المتطورة.

وأشار الدكتور سعيد بن صفوان، أستاذ القانون العام، رئيس لجنة الابتكار في جامعة الإمارات، إلى أهمية التعاون مع معهد للابتكار القانوني، حيث إن تنظيم هذه الفعالية يأتي استجابة للتطورات المتسارعة في التشريعات والقوانين المتزامنة مع التطور التكنولوجي، وفي ظل الاعتقادات السائدة باقتصار الابتكار على المجالات التقنية فقط.

وتضمنت الفعالية ثلاثة محاور رئيسة، حيث تحدث روجيه خوري، مستشار قطاع العدالة، ممثل معهد لاهاي للابتكار، حول الحلول المبتكرة في مجال العدالة في عالم متغير، وفي المحور الثاني ناقشت كنان الدو الباحثة في مجال الابتكار لدى معهد لاهاي حول «ما الذي يجعل الابتكار في مجال العدالة عاملاً مغيراً للمعادلة؟»، فيما تم استعراض ثلاثة عروض لمبتكرين في مجال العدالة هي: لعبة لوحية للتوعية والحد من الزواج المبكر للأستاذة أحلام الملاجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة زنوبيا، وابتكار العقود المصورة للمتحدث روبير دو روي، فيما قدم فنكولا اوديلاي ابتكاراً لمنصة عبر الإنترنت، توفر عقوداً سهلة الاستخدام للشركات الصغيرة والمتوسطة.