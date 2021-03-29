4.5 مليون درهم مشاريع «الرحمة الخيرية» خلال الربع الأول

رأس الخيمة (وام)

كشفت مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية برأس الخيمة، عن حجم المبالغ المصروفة خلال الربع الأول من العام الجاري على مختلف المبادرات والمشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية والمجتمعية داخل وخارج الدولة والتي تقدر بـ 4.580.000 درهم.

وتوزعت المصروفات على 290 مشروعاً خيرياً، حيث تصدر مشروع عمل المضخات قائمة المشاريع بـ 128 مضخة، يليه مشروع حفر الآبار، حيث تم حفر 78 بئراً خارج الدولة، وقد كان لعمارة بيوت الله نصيب مهم، حيث تم بناء عدد 77 مسجداً خارج الدولة، ولأن للتعليم فضلاً كبيراً في تنمية المجتمع، حرصت «الرحمة» على دعمه في الدول الفقيرة عن طريق مشروع بناء الفصول الدراسية، حيث تم تنفيذ ستة فصول مجهزة بالمستلزمات كافة.

وعلى صعيد البرامج التنموية والمجتمعية، نفذت «الرحمة» عدداً من البرامج والمبادرات لدعم الأسر الفقيرة عن طريق تزويدهم بماكينات خياطة وشراء قوارب صيد لهم حتى تضمن لهم استمرارية الرزق وتعفهم عن السؤال.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام للمؤسسة، أن إقبال أهل الخير للتبرع بما جادت به أيديهم، منح المؤسسة القدرة البالغة لتأدية رسالتها السامية في نهضة وتنمية الشعوب الفقيرة، مضيفاً أن تعاون أبناء المجتمع من المواطنين والمقيمين منحنا الثقة في قدرتنا على الوصول بالتبرعات إلى كل محتاج، وترسيخ الدور الإنساني والرسالة الحضارية لقيادة دولة الإمارات وشعبها.