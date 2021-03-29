توزيع 768 ألف عبوة مياه

الشارقة (الاتحاد)

نفذت دائرة الأوقاف في الشارقة مبادرة توزيع 768 ألف عبوة مياه صحية، ضمن مشروع سقيا الماء، استهدفت الأسر المتعففة ومجمعات العمال السكنية ومراكز فحص كوفيدـ 19، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وفق كامل الإجراءات الاحترازية.

وصرح طالب إبراهيم المري، مدير عام الدائرة، أن المبادرة تعد امتداداً لمشروع وقف سقيا الماء أحد المشاريع الوقفية الرئيسية للدائرة، والذي يهدف إلى توفير مياه صالحة للشرب وبناء وحفر الآبار، وأضاف إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية لهذه السنة، وبعد تلمس حاجات المجتمع تم توسيع مظلة مشروع وقف السقيا، وذلك بإضافة مراكز كوفيدـ 19 ضمن قائمة الجهات المستفيدة، والتي يتم توفير مياه السقيا لها.