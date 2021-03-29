بدء الاختبارات المبدئية لـ «دبي الدولية للقرآن»

دبي (وام)

بدأت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أمس الأول، الاختبارات المبدئية للمتسابقين المتقدمين لتمثيل بلدانهم في الدورة الـ 24 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، التي تنطلق منافساتها 14 أبريل المقبل في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وقال محمد الحمادي، مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات المكلف بشؤون وحدة المسابقات بالجائزة: إنه من ضمن الإجراءات التي أقرتها اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن يتم اعتماد المتسابق بعد حصوله على الموافقة من الجهات الرسمية في بلده.