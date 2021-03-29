«دوفات 2021» ينطلق 5 أبريل في دبي

دبي (وام)

تنطلق خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل المقبل الدورة 26 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2021» - الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - والذي تنظمه مؤسسة «اندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض - العضو في «اندكس القابضة» - في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض.

ويركز «دوفات» هذا العام على أحدث التقنيات والتطورات في صناعة الأدوية، ما يجعله حدثاً فريداً من نوعه، خاصة أنه ينعقد في وقت ظهرت فيه أهمية المجالات الطبية والصحية والصيدلانية في ظل الظروف التي واجهها العالم خلال العام الماضي.

ويمثل مؤتمر ومعرض «دوفات» فرصة فريدة لكافة شركات الأدوية لإطلاق منتجاتها الجديدة، والتعرف على التقنيات والتطورات الجديدة، واكتساب المعرفة العلمية، وتوفير فرص للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين المختصين في قطاع الأدوية والقطاع الطبي بشكل عام، فضلاً عن مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الصيدلة والصناعة الدوائية صناعة الأدوية.

ويستقطب الحدث في دورته القادمة نحو أكثر من 20 ألف زائر ومشارك من 75 دولة حول العالم، فيما من المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة 40 متحدثاً سيقدمون رؤاهم وتجاربهم خلال 40 جلسة علمية تركز على أهم المواضيع الشائعة في صناعة الأدوية، علاوة على تقديم 300 عرض تقديمي للملصقات وورش عمل مختلفة تتناول أحدث الأبحاث العلمية في مجال الصيدلة، والتعريف بأحدث الاتجاهات المتبعة في صناعة الأدوية.

ويناقش مؤتمر ومعرض «دوفات» عدة مواضيع مهمة تدور حول ثلاثة مسارات للمؤتمر، تشمل عناوين مختلفة، منها: «اكتشاف الأدوية والابتكار.. أنظمة توصيل الأدوية الجديدة»، و«أثر التعاون بين كل من القطاع العام والخاص في مواجهة وباء «كوفيد-19 و«كوفيد-19.. الإدارة والتطعيم»، و«الوبائيات الدوائية»، و«دور الصيدلي في مكافحة وباء المواد الأفيونية»، و«آخر التطورات في علاج سرطان الثدي»، و«تأثير المضادات الحيوية على استشعار النصاب في البكتيريا».

ويشغل معرض «دوفات» مساحة إجمالية تبلغ 27720 متراً مربعاً، بمشاركة 869 علامة تجارية رائدة في مجال الأدوية والتكنولوجيا من المنطقة والعالم، والتي ستعرض أحدث المنتجات والأدوات والخدمات الصيدلانية، حيث سيحصل العارضون على فرص للتواصل والتعاون وتوسيع الأعمال التجارية في أسواق الأدوية الإقليمية الأكثر ربحاً.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض«دوفات»: منذ انتشار جائحة «كوفيد-19» والعالم يحارب عدواً غير مرئي أثر على جميع جوانب حياتنا، وصناعة الأدوية ليست بمنأى عن ذلك، لذا فإن عقد مؤتمرات مثل «دوفات» يعد أمراً بالغ الأهمية في هذا الوقت، لأننا بحاجة إلى أن ننظر بعمق إلى هذه الصناعة ونتناول أحدث القواعد واللوائح التي تنظم تصنيع الأدوية والأبحاث الدوائية وتأثير التكنولوجيا على صناعة الأدوية، خصوصاً في هذه الأوقات. وأضاف: أن دبي أثبتت للعالم أنها جاهزة لاستقبال المؤتمرات والمعارض، ونجحت في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، حيث تعد اليوم من أكثر المدن أماناً في العالم للسفر بهدف العمل، معبراً عن شكره للشركاء والداعمين والمتحدثين والخبراء والعارضين، وجميع المساهمين الرئيسيين الذين ساهموا بجهودهم في جعل «دوفات» أهم حدث يعنى بصناعة الدواء في المنطقة.

من جانبه، ذكر الدكتور علي السيد حسين رئيس «دوفات»، أن قطاع الأدوية يشهد اليوم تحولاً جذرياً، خاصة في ظل جائحة «كوفيد-19»، إذ شهدنا اليوم الأهمية الكبيرة لهذا القطاع وضرورة الاستثمار فيه، حيث لا يخفى على أحد التطورات المتسارعة التي تطرأ على هذا المجال، لذلك من المهم للغاية أن يعزز اختصاصيو الصيدلة معرفتهم ويثابروا على متابعة أحدث الاتجاهات والممارسات المعتمدة في مجال الصيدلة، مؤكداً أهمية تنظيم مؤتمر ومعرض «دوفات» لمشاركة الخبرات والتجارب بين أصحاب الاختصاص والمهتمين بمجال صناعة الأدوية وتوزيعها.

3 مسارات

تماشياً مع الظروف المستجدة التي فرضها الوباء، يقدم «دوفات» في هذا العام ثلاثة مسارات افتراضية للمشاركة في المؤتمر، بحيث تمكن الوفود الذين لا يستطيعون زيارة دبي من المشاركة افتراضياً في هذا الحدث المميز، وهي متاحة لهم من خلال المنصة التي طورها منظمو المؤتمر والتي ستسهل تجربة التعلم للمشاركين.

إضافة إلى ذلك يستضيف «دوفات»، برنامج المشترين «Pharma Business Hub» الذي يقام على هامش معرض «دوفات» ضمن منصة حصرية تسهم في التواصل وتشجيع صناع القرار والمتخصصين في قطاع الأدوية والمشترين المحتملين، بما في ذلك الموردون والمصنعون في قطاع الأدوية، على عقد الاجتماعات التجارية مع الشركات العارضة، واستكشاف فرص التعاون، وتوسيع الأعمال التجارية المستقبلية في سوق الأدوية المزدهر في المنطقة.

وبدعم من هيئة الصحة بدبي، تم اعتماد«دوفات» من قبل المنظمات والجمعيات الدولية.