15 مؤسسة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي، خلال أسبوع 15 مؤسسة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبسبب الاكتظاظ، وعدم ارتداء الكمامات ومخالفة التعليمات الصحية والوقائية، منها مراكز تدليك وصالونات ومغاسل.

ونفذ مفتشو البلدية أكثر من 11 ألف زيارة رقابية على المؤسسات، وتم توجيه 141 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية فيها لجميع المؤسسات 98%.

وتواصل بلدية دبي حملاتها التفتيشية المكثفة، للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والأنشطة بالإجراءات الوقائية، وتقوم بمخالفة الجهات غير الملتزمة، طبقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، حرصاً منها على تعزيز حماية صحة جميع أفراد المجتمع، سواء زوار المنشأة أو العاملين فيها أو غيرهم. كما شددت على ضرورة التزام المؤسسات والأنشطة ذات الصلة بالصحة والسلامة مثل المنشآت الفندقية، ومراكز التسوق والمؤسسات التجارية، والمؤسسات الغذائية، مثل المطاعم والمقاهي وغيرها، ومنافذ بيع وتداول المنتجات الاستهلاكية، والمؤسسات التعليمية، والصالونات الرجالية والنسائية، ومراكز التدليك والاسترخاء، ومراكز اللياقة البدنية، والمغاسل، والأماكن المخصصة للتدخين، والأماكن الترفيهية، والأسواق التابعة للبلدية، وغيرها من الأنشطة ضمن نطاق اختصاصها في دبي بشكل تام، بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية كافة، والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». ويدقق مفتشو البلدية خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء التسلم والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.