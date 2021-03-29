التوعية بالتدابير الاحترازية في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

تواصل بلدية أم القيوين حملاتها التوعوية على مستوى الإمارة، حيث قامت بحملة توعية للعاملين في المحال التجارية والمطاعم والمؤسسات الغذائية بمنطقة فلج المعلا.

وتضمنت الحملة توزيع أقنعة للوجه، للعاملين في المحال التجارية والمنشآت الغذائية، لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا، وتوعية العاملين فيها والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، واحترام التباعد الجسدي، إلى جانب توزيع بروشور توعية يتضمن معلومات ومميزات مهمة عن القناع الواقي للوجه.

ووجهت البلدية كافة المحال التجارية والمنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة، مع تأكيدها عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة عن أي جهات تنظيمية.