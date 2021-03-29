الدعوة لتعريف الأطفال بأهمية الـ«999»

أبوظبي (الاتحاد)

ناشدت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى ضرورة الانتباه إلى أطفالهم، وتوعيتهم بأهمية رقم هاتف الطوارئ 999 في تلبية النداءات الضرورية، وعدم إزعاج السلطات.

وذكرت أن البعض يترك هاتفه المتحرك في «الجيب»، مما يؤدي إلى الضغط على الشاشة والاتصال برقم الطوارئ دون أن يدرك ذلك.

وأوضحت إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية أنها تتلقى العديد من المكالمات المزعجة من أطفال أو مراهقين للاستفسار عن أشياء لا تدخل ضمن اختصاصها الرئيسي، ويتم تحويل المكالمات لجهات الاختصاص للرد عليهم غالباً. وأشارت إلى أن الأولوية للاتصالات - «بغرف العمليات» مراكز القيادة والتحكم- الأكثر جدية وخطورة، خاصة التي تتعلق بإنقاذ حياة البشر والاستجابة لها في أسرع وقت، موضحة أنها لا تهمل أي نداء مهما كان المتصل، وتتعامل مع مكالمات الجمهور بكل جدّية وحرص في تلبية احتياجات المتصل.

وذكرت أن «السبب الأكبر لهذه التصرفات» بإجراء مكالمات مزعجة «يعود إلى غياب الرقابة الأسرية للأطفال، حيث تلعب الأسرة دوراً أساسياً في توعية أطفالهم بعدم العبث بالهاتف، وملء أوقات فراغهم بأمور تعود عليهم بالنفع».