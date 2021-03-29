«خليفة للنخيل» تخصص يوماًً للفائزين في 2022

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عقدت اللجنة العلمية للجائزة اجتماعاً عبر المنصة الافتراضية (زووم)، برئاسة الدكتور فرانز هوفمان، وحضور أعضاء اللجنة العلمية، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، وفريق العمل بالجائزة.

وأشار أمين عام الجائزة إلى أن اعتماد اللجنة العلمية التعديل الخاص بالفئة الثالثة لتصبح (إنجازات بارزة في إنتاج، تسويق، ومعالجة التمور)، إضافة إلى استعداد أعضاء اللجنة للمشاركة في اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر الذي سوف يعقد خلال شهر مارس القادم 2022، كما اتفق أعضاء اللجنة العلمية على تخصيص يوم كامل للفائزين بالجائزة (منذ 2008 - 2021) خلال هذا المؤتمر، لإلقاء محاضرات حول أوراقهم البحثية التي فازوا بها.