«فريق الإعلام الوطني» يستعرض التوجهات التنموية الجديدة

دبي (وام)

بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ناقش فريق الإعلام الوطني عدداً من المبادرات والمواضيع الهادفة إلى تطوير منظومة الإعلام الإماراتي، واستعرض التوجهات التنموية الجديدة لدولة الإمارات، ودور المنظومة الإعلامية الوطنية في دعمها.

وتحدث معالي وزير شؤون مجلس الوزراء خلال الاجتماع الدوري للفريق والذي عقد أمس بأبراج الإمارات، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت جهداً كبيراً من مختلف فرق العمل والمؤسسات في الدولة من أجل رسم التوجهات التنموية للإمارات خلال المرحلة المقبلة، وجاءت خلوة عام الخمسين بنتائجها في وضع إطار استراتيجي لرؤية الدولة مكملاً لهذه الجهود، للاستمرار في تحقيق المستهدفات الوطنية ومواصلة مسيرة الإنجازات وتسريعها والعبور بكل ثقة واقتدار نحو الخمسين عاماً المقبلة.

وأشار القرقاوي إلى أن الدور الحيوي والمحوري الذي يلعبه الإعلام الوطني كجسر للتواصل وإبراز القصص الناجحة قادر عبر خطاب إعلامي واع ومؤثر على نقل إنجازات الإمارات في مختلف المجالات، لافتاً إلى أهمية حشد كافة الجهود والإمكانات في مختلف مؤسسات الدولة الإعلامية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية والعالمية للتعبير عن مسيرة الإمارات التنموية وطموحها اللامحدود في أن تكون الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في كافة المجالات خلال الـ50 عاماً المقبلة.

وأعرب القرقاوي، خلال الاجتماع عن تفاؤله وثقته بفريق الإعلام الوطني وبكل العاملين في هذا القطاع المهم والحيوي للمحافظة على الريادة والتميز على المستويين الإقليمي والعالمي، والحفاظ على المصداقية التي يحظى بها الإعلام الإماراتي، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التقدم والازدهار لمسيرة الإعلام في الدولة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات المعنية بصياغة تصور متكامل لواقع القطاع الإعلامي ومستقبله مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الكثيرة التي نتجت عن المرحلة الماضية وتأثيراتها على القطاعات كافة، علاوة على استعراض مجموعة من البرامج وخطط العمل المتطورة القادرة على التعاطي بشكل فعال مع المستجدات وتطويعها بغية الاستفادة منها على النحو الأمثل لمواكبة توجهات رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وبما يعزز من مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

حضر الاجتماع، سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس فريق الإعلام الوطني، ومحمد جلال الريسي المدير العام لوكالة أنباء الإمارات، وجابر اللمكي نائب رئيس الإدارة التنفيذية للاتصال الدفاعي في وزارة الدفاع، ومقصود كروز مستشار الاتصال الاستراتيجي بوزارة شؤون الرئاسة، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، وعبدالرحيم البطيح النعيمي المدير العام بالإنابة لشركة أبوظبي للإعلام، ومحمود الرشيد مدير عام شبكة الإذاعة العربية، وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، ومنى بوسمرة رئيسة التحرير المسؤول في صحيفة البيان، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، ورائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي في صحيفة الخليج، ومينا العريبي رئيسة تحرير «ذا ناشونال»، ونسرين فاخر نائب رئيس تحرير صحيفة «الرؤية»، وعبدالحميد أحمد رئيس تحرير صحيفة «غلف نيوز». ويعد فريق الإعلام الوطني الذي اعتمد بقرار من مجلس الوزراء لجنة وطنية تعمل تحت إدارة المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ويضم في عضويته مجموعة من الفاعلين والمؤثرين في المشهد الإعلامي في الدولة بهدف تطوير رؤية استراتيجية جديدة للإعلام الإماراتي خلال الفترة القادمة، واقتراح الأفكار والمبادرات الكفيلة بدعم المنظومة الإعلامية بمختلف مكوناتها.

اختصاصات

يختص فريق الإعلام الوطني باقتراح الأفكار والمبادرات اللازمة لتعزيز وتطوير الإعلام الإماراتي، خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع المكانة والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للدولة، إقليمياً وعالمياً، وذلك عبر تحليل الواقع الإعلامي وتحديد التحديات الحالية وطرق معالجتها، واستكشاف الفرص المستقبلية للنمو والازدهار للاستفادة منها على النحو الأمثل.