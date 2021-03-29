تمديد فترة التسجيل في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

الشارقة (وام)

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تمديد فترة التسجيل في النسخة الثامنة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي حتى الأول من مايو 2021 لتعزيز فرصة المشاركة، بإتاحة المزيد من الوقت لاستكمال ملفات المشاركة وفق المعايير والشروط للراغبين في التسجيل بفئاتها المختلفة من دولة الإمارات ودول العالم على الموقع الإلكتروني للمركز.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الذي عقد اليوم «عن بُعد»، برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات رئيس اللجنة، حيث جرى خلاله مناقشة مستجدات الجائزة، وأبرز المبادرات لترشيحها في فئة أفضل مبادرة حققت تأثيراً مجتمعياً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع، جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي بجانب أعضاء لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعلي جابر مدير عام قنوات «أم. بي. سي» عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، والدكتور علي سالم اللواتي مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني سلطنة عمان، وسامي الريامي رئيس تحرير صحفية «الإمارات اليوم»، وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وفضيلة المعيني مدير تحرير صحيفة البيان، والدكتور يسار جرار مستشار استراتيجي.

وقالت جواهر النقبي: إن الجائزة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الجهات المعنية لما حققته من مكانة عالمية في دعم فكر التميز بالاتصال الحكومي.. لافتةً إلى أن تمديد فترة استقبال المشاركات يأتي استجابة لطلبات العديد من الأفراد في إتاحة المزيد من الوقت للتقديم بعد ورود استفسارات حول آلية التقديم والمعايير وشروط الجائزة.

ولفتت النقبي إلى تنامي معدلات المشاركة سنوياً بالجائزة، ما يعكس مكانتها وأهميتها في تطوير القطاع.. مشيرة إلى وعي المؤسسات والأفراد بدور الجائزة في تعزيز التنافس الإيجابي والبناء، الذي ينعكس على تطوير العمل ودعم الجهود التنموية في المجتمعات.