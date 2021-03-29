مناقشة مشروع البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية

رأس الخيمة (الاتحاد)

ناقش فريق مختص من الاتحاد للماء والكهرباء والمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، أمس، خلال الاجتماع المنعقد، الأعمال التحضيرية المتعلقة بالمسح الميداني الخاص بمشروع إنشاء البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطرح الاجتماع عدداً من المحاور الأساسية ذات العلاقة بالمشروع، مثل الأعمال والنشاطات الرئيسية الخاصة بـ«الاتحاد للماء والكهرباء»، والتي تستخدم فيها المعلومات الجغرافية المكانية، والتشريعات القوانين القائمة لديها والخاصة بهذا المجال، والمعلومات الجغرافية التي يتم إنتاجها من خلالها ومعاييرها ومواصفاتها، كذلك المشروعات القائمة لديها أو المخطط لها لإنتاج أو الحصول على المعلومات الجغرافية المكانية، والأنظمة الإلكترونية المستخدمة لديها.

وتطرق الاجتماع إلى أنظمة وآليات الربط مع الشبكات الوطنية لتبادل المعلومات الجغرافية المكانية، والخدمات والتطبيقات الإلكترونية القائمة لدى «الاتحاد للماء والكهرباء»، وخطط تدريب وتأهيل الكوارد المواطنة في هذا المجال. يذكر أن مشروع إنشاء البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم إطلاقه خلال فبراير الماضي، ويهدف إلى تقييم ورسم صورة شاملة عن القطاع، ومن ثم اقتراح وصياغة سياسات وخطط تطويره، طبقاً لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.