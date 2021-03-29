جامعة زايد تناقش الارتقاء أكاديمياً وعلمياً

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس جامعة زايد اجتماعه الثاني لعام 2021 برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد، لاستعراض جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.

ورحبت نورة الكعبي في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مشيدةً بالجهود المخلصة التي يقومون بها، ومساعيهم الدؤوبة ومتابعتهم المتواصلة لمسيرة الجامعة. وهنأت نورة الكعبي انضمام الدكتور كلايتون ماكنزي كنائب مدير جامعة زايد، معربة عن ثقتها في خبرته الأكاديمية والقيمة التي يضيفها للجامعة.

وتناول المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات، وأقر تنفيذ عدد من التوصيات الإدارية والأكاديمية بجامعة زايد، انطلاقاً من حرص المؤسسة على إعداد جيل من الخريجين المؤهلين من خلال بيئة تعليمية مبتكرة وداعمة، والارتقاء في مستوى التعليم والبحث العلمي لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة. كما ناقش أعضاء مجلس جامعة زايد عدداً من السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم الهجين. ومنح درجتي الماجستير والبكالوريوس لخريجي العام الدراسي 2020-2021، واطّلع أعضاء المجلس على مستجدات الخطط الاستراتيجية للأعوام 2022-2026،وغيرها.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الجامعة؛ معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس الجامعة، وحميد مطر سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وموزة إبراهيم محمد الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وعبد الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، شذى الهاشمي، مستشارة، وحدة الاستشارات التنفيذية، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومريم سعيد غباش نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وسعيد سلطان الظاهري، رجل أعمال، والدكتور روبرت ويلان، أستاذ فخري وخبير في التخطيط الاستراتيجي، والدكتور خالد محمد الخزرجي، مدير جامعة زايد، ونائبه الدكتور كلايتون ماكنزي.