«خليفة سات» يلتقط 16 ألف صورة للأرض

آمنه الكتبي (دبي)

التقط القمر الاصطناعي «خليفة سات» صورتين تظهر فيهما جهود تعويم سفينة «إيفر غيفن» الجانحة، والتي تسببت بإغلاق قناة السويس منذ 23 مارس، حيث يعمل القمر على رصد جهود الإغاثة في جميع أنحاء العالم عند الحاجة، ويوفر معلومات دقيقة عن مواقع السفن عند الحاجة، فضلاً عن قدرته على اكتشاف السفن، وتقديم معلومات عن الاتجاه والسرعة.

كما التقط «خليفة سات» أكثر من 15 ألفاً و857 صورة مختلفة من انطلاقه في أكتوبر 2018، ويستخدم جزءاً كبيراً من صوره لتلبية احتياجات مجال رصد اتجاهات التنمية والتغيرات على كوكب الأرض، لا سيما من قبل الجهات الحكومية، بحيث يتم استخدام صوره في تصميم وإنتاج الخرائط التفصيلية للمنطقة، خاصة أنه سيغطي مناطق في كثيرة في جميع أنحاء العالم.

ويقوم القمر الاصطناعي «خليفة سات» بتوفير صور مفصلة تستخدم في عدة مجالات وتشمل الرصد البيئي، فضلاً عن الصور المفصلة لدراسة المناطق، مثل القمم الجليدية القطبية، وتستخدم صوره كذلك في أغراض التخطيط العمراني، الذي يشمل ضمان التحسين الفعال لاستخدام الأراضي، وتقديم مقترحات واقعية للبنية التحتية، كما يوفر كذلك صوراً وتحاليل تتيح التحديد السريع لأي تغيير في الغطاء النباتي أو الساحلي، خاصة أن التأثيرات الناجمة عن العديد من العوامل، مثل المشاريع الهندسية والإنشائية الكبيرة والاحتباس الحراري، قد تؤدي إلى تغيرات في البيئة، لا يمكن الكشف عنها من الأرض.

ويوفر قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء دراسات دورية متخصصة، تتناول جوانب بيئية مختلفة مثل مراقبة الظواهر الطبيعية والبشرية، ومدى تأثيرها على موارد البيئة كالماء وجودة الهواء والغطاء النباتي، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على سواحل الدولة، ودراسة ظواهر لها انعكاسات على الحياة البحرية مثل ظاهرة المد الأحمر وغيره.

ويعد «خليفة سات» القمر الاصطناعي الإماراتي الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، حيث يدور حول الأرض على ارتفاع بين 580-620 كيلومتراً، وتستغرق الدورة الكاملة حول الأرض نحو 100 دقيقة، بينما يبلغ قطره 3.3 متر، وتصل الدقة الهندسية اللونية إلى درجة وضوح 0.7 متر و4 أمتار للنطاقات متعددة الأطياف، وتصل سرعته في الفضاء إلى 7.5 كيلومتر في الثانية أو 27.000 كم في الساعة، كما توجد 14 نقطة وصول للمحطة الأرضية بشكل يومي عالمياً، فضلاً عن 4 نقاط وصول للمحطة الأرضية بشكل يومي عبر الإمارات، وتبلغ سرعة نقل البيانات للقياس عن بُعد، وتتبع الأوامر 32 كيلوبت في الثانية، وتبلغ سرعة نقل البيانات لتحميل الصور 320 ميغابايت في الثانية، بينما يضم 87 وحدة إلكترونية و146 وحدة هيكلية.