16690 حالة إعفاء من التعرفة المرورية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

وافق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل على 16.690 طلب إعفاء للفئات الأربع المستحقة من رسوم التعرفة المرورية في أبوظبي، وتشمل فئات كبار المواطنين، المواطنين المتقاعدين، الأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين، وأصحاب الهمم.

أكد المركز ضرورة التسجيل في نظام «درب» قبل التقدم بطلب الإعفاء، وإرفاق جميع المستندات الثبوتية عند تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لنظام التعرفة المرورية أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية، على أن يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط لكل متعامل، ويمكن تحويل الإعفاء من مركبة إلى أخرى، حسب طلب صاحبه بشرط إلغاء الإعفاء عن المركبة الأولى.

وعن آلية التقديم لطلب الإعفاء، أوضح المركز أنه يجب على المتقدم تسجيل الدخول عن طريق الحساب المسجل في نظام التعرفة المرورية، ومن ثم الانتقال إلى صفحة الطلبات لتقديم طلب إعفاء، ثم تحميل المستندات المطلوبة اعتماداً على سبب الإعفاء. ثم يتم إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني أو رسالة نصية قصيرة بمجرد الموافقة على طلب الإعفاء أو رفضه.

وحددت سياسات التعرفة المرورية 8 مركبات تعفى من رسوم التعرفة المرورية تلقائياً (من دون طلب إعفاء)، وهي مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، الحافلات العامة، الدراجات الآلية، مركبات الأجرة العامة المرخصة في الإمارة، الحافلات المدرسية المصرح لها من مركز النقل المتكامل، جميع حافلات نقل الركّاب (المحددة سعتها من سلطة الترخيص بـ26 راكباً وما فوق)، المركبات التي تحمل شعار ورقم شرطة أبوظبي أو وزارة الداخلية أو شرطة الإمارات المحلية الأخرى، والمركبات المقطورة.

درب

نظام «درب أبوظبي» للتعرفة المرورية جزء من منظومة متكاملة للنقل، ويتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي، ويهدف إلى رفع كفاءة قطاع النقل وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة. كما يمنح مستخدمي الطرق وقتاً كافياً لتخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقل.