ورشة عن الأنشطة الاقتصادية في الفلل

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع تخطيط المدن ورشة إرشادية وتوعوية حول متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الفلل السكنية، وذلك - عن بُعد - عبر تقنية مايكروسوفت تيمز، حيث استهدفت الورشة اطلاع المكاتب الاستشارية العاملة في أبوظبي، وأصحاب العلاقة بهذا الجانب على مجموعة الشروط والإجراءات الواجب اتخاذها للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الفلل السكنية.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي أن عقد «توثيق» متطلب أساسي لإصدار وتجديد الرخص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، علاوة على ذلك فإن مزاولة الأنشطة التجارية في الفلل السكنية يتطلب الحصول على تصريح عبر نظام MePS قبل توثيق عقد الإيجار، وذلك حسب القرار الإداري رقم (78) لسنة 2020.

كما تناولت الورشة العديد من المحاور تمثلت في: تقديم نبذة تعريفية عن الخدمة، إجراءات إصدار الخدمة، طريقة التقديم في نظام MePS وفتح باب الأسئلة والاستفسارات العامة لإثراء محتوى الورشة وتحقيق أهدافها الإرشادية.

وأوضحت البلدية أن التقدم للحصول على خدمة تصريح مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الفلل السكنية يكون بوساطة أحد المكاتب الاستشارية الهندسية، وتقديم المتطلبات اللازمة وتشمل: المخطط العام المقترح، إفادة تسجيل العقار، وثيقة الرخصة التجارية للنشاط المطلوب، المخططات المعمارية المعتمدة، مخطط الأرض للقسيمة، هوية المالك، هوية المستثمر، صور فوتوغرافية حديثة للفيلا المطلوبة، عقد الإيجار الموثق السابق (إن وجد)، الموافقة التخطيطية السابقة (إن وجدت).