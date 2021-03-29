فيديو.. محمد بن زايد يتصل بالشرطي الحمادي ليشكره على تصرفه

أبوظبي (الاتحاد) - اتصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هاتفياً بالرقيب أحمد حسن الحمادي من شرطة الشارقة وشكره على تصرفه مع المقيم زين العابدين.

وقال سموه، خلال الاتصال، «أشكرك على الأخبار الطيبة التي تشرف أهلك وتشرفنا نحن... ونفتخر بك وبأمثالك».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مخاطباً الرقيب أحمد الحمادي، «أنت مثال وقدوة يحتذى من إخوانك الإماراتيين».

كانت فرحة الرقيب أحمد الحمادي كبيرة، وهو يتلقى الاتصال من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الحمادي، مخاطباً سموه، «نحن نتعلم منك».

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أشاد، أمس، على حساب سموه في «تويتر»، بتصرف الرقيب أحمد حسن الحمادي بموقفه الحميد مع قائد المركبة المقيم زين العابدين الصادق سليمان.