حاكم الشارقة يفتتح مسجد البرره

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الاثنين مسجد البرره الواقع في منطقة المحطة بمدينة الشارقة.

وبعد إزاحة الستار إيذاناً بالافتتاح اطلع سموه على ما يضمه المسجد من مرافق خدمية تضم مصلى يتسع لـ 470 مصليا ومصلية، منها 70 للنساء، بالإضافة إلى ميضأة ودورات مياه.

ويتكون المسجد الذي شيد على مساحة تبلغ 665 مترا مربعا من طابقين، ويحتوي على ثلاثة مداخل منها اثنان للرجال وواحد للنساء ومدخل خاص للإمام كما يحتوي على منارة بارتفاع 30 مترا وقبة دائرية يبلغ قطرها 7.5 متر.

حضر الافتتاح راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعبدالله خليفة السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية وعدد من مسؤولي الدائرة.