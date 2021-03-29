حاكم الفجيرة يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.