جيمس كليفرلي يشيد بنجاح برنامج الإمارات للتطعيم ضد كورونا

أشاد جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمملكة المتحدة بنجاح برنامج الإمارات للتطعيم ضد فيروس «كورونا - 19».. وأعرب عن تطلع المملكة المتحدة للعمل مع دولة الإمارات لإعادة البناء والتعافي من جائحة كورونا على نحو أفضل.

كما أعرب كليفرلي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) عن تمنياته بالعودة الآمنة والمستدامة للسفر الدولي سريعاً، مع ضمان اتباع الطرق العلمية في إعادة فتح ممرات السفر.

واختتم كليفرلي زيارة للإمارات استغرقت 3 أيام التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين، وبحث مواصلة تطوير شراكة إماراتية - بريطانية من أجل المستقبل والتي أعلن عنها العام الماضي.

وأكّد الوزير كليفرلي - خلال زيارته للإمارات - التزام المملكة المتحدة المستمر بالأمن الإقليمي، كما ناقش فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، وأبرز رؤية بلاده للشراكات العالمية المنصوص عليها في المراجعة المتكاملة الأخيرة.

وركز خلال الزيارة على بحث الفرص المستقبلية للتجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وتعد الإمارات خامس أكبر سوق للمملكة المتحدة خارج أوروبا بتجارة سنوية تبلغ قيمتها 18.2 مليار جنيه إسترليني.

وأكد كليفرلي أهمية الشراكة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، ورحب على وجه الخصوص بالشراكات المبرمة مع صناديق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنها «مصدر» ومبادلة.

وتحدث عن طموح المملكة المتحدة للعمل مع الإمارات العربية المتحدة لدعم حق كل فتاة في الحصول على 12 عاماً من التعليم عالي الجودة، بما في ذلك من خلال الشراكة العالمية للتعليم المرتقبة والتي ستستضيفها المملكة المتحدة هذا العام.

وأعرب عن تطلعه إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، وسلط الضوء على خطط المملكة المتحدة لاستضافة «المجلس العالمي» في جناح المملكة، وأشاد بالتركيز القوي لدولة الإمارات على الاستدامة والعمل المناخي خلال «إكسبو 2020».

واعتبر هذا الحدث الاستثنائي فرصة لاستخدامه كمنصة لإظهار الطموح المناخي قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة، والذي ستستضيفه المملكة المتحدة في نوفمبر 2021.



