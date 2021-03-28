هند طيب باقر مديراً عاماً لـ«صندوق الوطن»

أبوظبي ( وام )

أعلن مجلس إدارة صندوق الوطن برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تعيين هند طيب باقر مديراً عاماً جديداً للصندوق. وتتولى هند باقر الإشراف على عمليات صندوق الوطن ومبادراته الهادفة إلى دعم التوجهات الوطنية في بناء اقتصاد مستدام قائم على الاستثمار في الكفاءات.

وشغلت هند باقر مناصب عدة في القطاع المصرفي وقطاع التدقيق، إضافة إلى المجال الإعلامي، حيث شغلت منصب مدير الاستراتيجية والحوكمة في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتحمل درجة البكالوريوس من جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة، ودرجة الماجستير من كلية الدفاع الوطني في أبوظبي.

وأعربت هند طيب باقر مدير عام صندوق الوطن عن عميق شكرها وامتنانها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ومجلس إدارة صندوق الوطن على هذه الثقة الغالية، منوهة بالجهود الكبيرة التي قدمها سعادة أحمد محمود فكري مدير عام الصندوق السابق وإسهاماته الفاعلة في الإشراف على تنفيذ برامج ومبادرات صندوق الوطن.

وأضافت: «ينصب تركيزنا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق وفق رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة، بما يسهم في النهوض بالكفاءات الوطنية وإعداد جيل من القيادات المؤهلة والقادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت والبناء عليها للمستقبل».