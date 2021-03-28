شرطة رأس الخيمة: «صحتك من أولويتنا»

رأس الخيمة (الاتحاد)

شاركت شرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة - فرع شؤون المتقاعدين، في تنفيذ مُبادرة «صحتك من أولويتنا» التي أطلقتها وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتطعيم مُتقاعدي الشرطة وعائلاتهم في منازلهم.

وشارك فريق من فرع شؤون المتقاعدين والفعاليات بشرطة رأس الخيمة، في تنفيذ المُبادرة، التي جاءت في إطار التواصل مع المنتسبين من فئة «المتقاعدين» والاطمئنان على صحتهم وصحة عائلاتهم، لضمان حصول جميع المُتقاعدين وعائلاتهم على تطعيم المناعة المُكتسبة للوقاية من فيروس «كوفيد - 19» بصورة آمنة وفعّالة، عبر الوصول إلى منازلهم وتوفير الوقت والجهد عليهم، تقديراً وعرفاناً لهم.