أهمية الاستجابة العالمية الحاسمة والمُنصفة للتغلُّب على جائحة «كوفيد-19»

مارك سوزمان *

بعد مضي عامٍ على الجائحة العالمية التي ألقت بظلالها على جميع أنحاء العالم، باتت جميع الدول تقريباً تعاني من أزمة صحية وأخرى اقتصادية. والجميع يتساءل الآن إلى متى ستستمر هذه الأزمة وهل ستتفاقم أكثر بمرور الوقت؟ والإجابة هنا مرهونة إلى حدّ كبير بجهود المجتمع العالمي والخطوات التالية التي يعتزم اتخاذها.

أولويتنا المطلقة اليوم هي وقف نزيف الخسائر التي يحدثها الفيروس في الأرواح البشرية والاقتصادات في أسرع وقت ممكن، ما يستلزم تكاتف جهودنا لإيصال اللّقاحات إلى جميع بلدان العالم، وألا تقتصر على البلدان الأكثر ثراءً. في الواقع، لم يسبق للمجتمع العالمي أن قام بمثل هذا المجهود وعلى هذا المستوى من قبل. وهذا الموقف ما هو إلا محطة اختبار تضع إنسانيتنا وذكاءنا وكفاءتنا تحت المجهر. لكننا نثق بقدرتنا على اجتياز تلك المحطة، لا سيما بوجود قيادات حاسمة من دول مثل الإمارات العربية المتحدة.

فاليوم تجمع دولة الإمارات على أرضها مجموعة من أبرز القادة من جميع أنحاء العالم لحضور القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية، من أجل استنباط الحلول الفعالة للتحديات المعقدة التي ستواجهنا لنقل كميات كبيرة من شحنات اللقاحات المهمة والحساسة إلى جميع أنحاء العالم بأمان.

وتعد هذه القمّة الخطوة الأحدث ضمن مساهمات دولة الإمارات في جهود التنمية العالمية. ففي السنوات الأخيرة، رسّخت دولة الإمارات مكانتها ضمن الدول المانحة الأكثر سخاءً في العالم بما تقدمه من عطاء ومساعدات إنسانية مقارنة مع دخلها القومي. واضطلعت قيادة الدولة بدور حاسم في مكافحة الأمراض المعدية حتى قبل تفشّي الجائحة.

فمنذ ما يناهز العام تقريباً، استضافت دولة الإمارات فعالية الإعلان عن التعهدات للمبادرة العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال، وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية بالشراكة مع مؤسستنا. ويسهم المعهد، رغم كونه منظمة حديثة العهد، بدور فاعل في مكافحة الملاريا وشلل الأطفال والأمراض المهملة والآن بالتأكيد «كوفيد-19».

منذ أن بدأت الجائحة، استمرت دولة الإمارات في لعب دور حيوي في المواجهة العالمية ضد «كوفيد-19»، وكما في العديد من البلدان الأخرى، وضعت في مقدمة أولوياتها المحافظة على سلامة وصحة مواطنيها من الفيروس، لكن في الوقت نفسه لم تدّخر وسعاً لمساعدة الناس في سائر البلدان، فقدّمت جميع أنواع الدعم وجادت بالعطاء لأكثر من 70 دولة.

ونحن في مؤسسة «بيل ومليندا غيتس»، ركّزنا جهودنا خلال السنة الماضية على إيجاد سبل للمساعدة في إنهاء الجائحة والتخفيف من وطأة تأثيرها على الفئات الأكثر فقراً، ووضع الأسس نحو التعافي الشامل والمتكافئ في شتى أنحاء العالم.

وحتى الآن، خصّصنا 1.75 مليار دولار للاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، وبدأنا بالتفكير بطرق جديدة في جميع جوانب أعمالنا وتبرّعاتنا لتطبيق الخبرات والدروس المكتسبة من التعامل مع الجائحة ومعالجة تبعاتها.

بدءاً من تطوير اللقاحات ووصولاً إلى توزيعها بشكل عادل وآمن، قدّمت مؤسسة «بيل ومليندا غيتس» الكثير من الموارد لضمان تكافؤ الفرص للوصول إلى اللقاحات، وهو أمر يقع في الواقع ضمن الرسالة المحورية لمؤسستنا والغاية الرئيسة من تأسيسها. فكان أحد أول المشاريع الخيرية الكبيرة لمؤسسة «بيل ومليندا غيتس» المشاركة في إنشاء التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين (جافي) وهي منظمة تعمل مع البلدان الأقلّ دخلاً، ونجحت منذ تأسيسها في تطعيم أكثر من 800 مليون طفل.

واليوم نعمل مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين (جافي) واليونيسيف والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة (CEPI) ومنظمة الصحة العالمية والعديد من الجهات المشاركة في مبادرة «كوفاكس» المبتكرة والرامية إلى توحيد الجهود لبناء شراكة عالمية تضمن حصول 92 دولة فقيرة في العالم على لقاح «كوفيد-19». ونواصل جهودنا لضمان حصول «كوفاكس» على التمويل الكامل. وتعتزم بلدان كثيرة المساهمة بسخاء في توفير اللقاحات للدول الأخرى، وهو أمر يستحق الثناء. لكن تجربتنا في العمل مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين (جافي) على مدار العقدين الماضيين، أثبتت فاعلية أكبر عند التبرع والمشاركة من خلال آلية عالمية موحدة.

إن الاستجابة المتكافئة للجائحة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للبلدان منخفضة الدخل، إذ ينبغي لجميع البلدان أن توحّد جهودها وتتكاتف من أجل تحقيق التعافي وعودة الازدهار للاقتصاد العالمي.

ومن الأسباب التي تشعرني بالتفاؤل والثقة بأن العالم سيكون على قدر التحدي، وسينجح في مهمة التوزيع العادل للقاحات هو قيام البلدان الرائدة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم مؤتمرات كفعاليتنا اليوم للتفكير بشكل عملي وعلمي واستنباط الحلول الفعالة لإنجاز تلك المهمة. وحدها الأزمات تظهر لنا من يمتلك الحكمة والقوة لمواجهة أصعب القضايا الشائكة وقيادة العالم نحو التعافي والعدالة والازدهار، ولذا فنحن ممتنون للغاية لجميع القادة الذين بادروا اليوم بالحضور للمشاركة والمساهمة في التصدي لهذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة.

* الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيل ومليندا غيتس»