«الشارقة للخدمات الإنسانية» تطلق «زكاتكم لتعليمنا»

الشارقة (الاتحاد)



دعت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى مساندة حملة الزكاة التي تطلقها المدينة تحت شعار «زكاتكم لتعليمنا»؛ بهدف سداد الرسوم الدراسية للطلبة أصحاب الهمم غير المقتدرين مادياً، وتوفير أحدث التقنيات المساندة لتعليمهم وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت القاسمي حرص المدينة على تعليم أصحاب الهمم في جميع الظروف، وهو ما أثبتته الوقائع خلال جائحة «كوفيد- 19»، حيث واصلت الخدمات الإنسانية مسيرتها مرتكزة على الاستراتيجية المتطورة التي خططت لها لتعليم أصحاب الهمم عن بُعد عبر المنصات التعليمية والتدريبية، وتوظيف موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان استمرارية التعليم، والتواصل بين الاختصاصيين والطلبة وأولياء الأمور.

وفي هذا الإطار، يلتزم معلمو المدينة واختصاصيوها بالبرامج المعتمدة وساعات التعليم المقررة، وهم متصلون عبر الأجهزة الذكية للإجابة عن الاستفسارات وإرسال المقاطع الفيديوية التعليمية والتدريبية المناسبة للطلبة من مختلف الإعاقات، بالتعاون المستمر مع أولياء أمورهم.

ويأتي شعار الحملة التي تنظمها المدينة سنوياً في شهر رمضان المبارك ليبين كيفية صرف أموال الزكاة حسب المصارفِ الشرعية لسداد الأقساط الدراسية الخاصة بالطلاب أصحاب الهمم ممن لا يستطيع أولياء أمورهم تحمل أعبائها، حيث أسهمت الحملة الماضية في سداد الرسوم الدراسية لـ(141) طالباً والأمل كبير في أن تسهم حملة هذا العام (2021) في سداد الرسوم الدراسية لعدد أكبر من الطلبة أصحاب الهمم.

وأوضحت مدير عام المدينة أن متوسط تكلفة تعليم وتدريب الطالب الواحد وصلت في أقل تقدير إلى 30 ألف درهم خلال العام الدراسي الواحد، وتهدفُ المدينة من الحملة إلى سداد الرسوم الدراسية لـ80% من إجمالي طلاب المدينة غير المقتدرين مادياً.