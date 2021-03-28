1630 فحصاً إشعاعياً للمياه والأغذية بأبوظبي

أبوظبي (وام)

قال المهندس عبدالله المعيني المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة و المطابقة: إن المختبر أجرى 1630 فحصاً إشعاعياً للمياه والأغذية والعينات البيئية والصناعية خلال عام 2020، للتأكد من أن مستويات الملوثات الإشعاعية تقع ضمن الحدود المسموح بها في اللوائح الفنية المحلية والدولية.

وأضاف المعيني أن إجمالي الفحوص الإشعاعية التي أجراها المختبر وصل إلى 9930 فحصاً خلال السنوات الـ 5 الماضية، مشيراً إلى أن مختبر الفحص المركزي يقدم 55 نوعاً من الفحوص الإشعاعية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي.

وأشار المعيني إلى أن المختبر يسهم في دعم استراتيجية مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من خلال الأدوار التي يحددها قطاع المختبر المركزي وإدارة مختبر الأغذية في أبوظبي، وقال: إن عملية الفحص تتم وفق إجراءات عمل قياسية معترف بها دولياً ومطورة محلياً، بما يتماشى مع طبيعة الأجهزة والمعدات بالمختبر ويتوافق مع متطلبات الجودة.

وحول الوقت الذي تستغرقه الفحوص الإشعاعية بشكلٍ عام.. أوضح المعيني أن الوقت المستغرق لإجراء الفحوص يعتمد على نوعية العينات وطبيعة التحاليل المطلوبة وتتراوح بين يوم و 7 أيام عمل للعينات الروتينية و5 أيام عمل في التحاليل المتقدمة في بعض العينات البيئية والصناعية.

وأشار إلى وجود تنسيق مع الجهات الأكاديمية والعلمية لتحديث وتطوير آليات الفحص عبر التواصل بشكل مستمر مع مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء من الجمعية الأمريكية للكيمياء الإشعاعية، من خلال آليات للتعاون لإجراء الفحوص وفق مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مستوى الخدمة.

وأكد المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي أن المختبر يدار بواسطة كوادر وطنية، وذلك حرصاً على تنمية القدرات الوطنية في المجال ذاته إدارياً وعلمياً.