الجهات الاتحادية والمحلية تشارك في «ساعة الأرض»

أبوظبي (وام)

شاركت مختلف المؤسسات والجهات المحلية والاتحادية في فعالية «ساعة الأرض»، حيث قامت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المختلفة بإطفاء الأنوار في مبنى الوزارة وجميع أجهزتها الأمنية لمدة ساعة من الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف مساء أمس الأول، وذلك تضامناً مع الحملة الدولية للمحافظة على البيئة.

تأتي مشاركة وزارة الداخلية بهدف توعية المجتمع بأهمية مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الناتجة عنها، والتي تُعتبر من أكبر التَّحديات العالمية في الوقت الحاضر التي تواجه كوكب الأرض.

كما شاركت هيئة النقل - عجمان في فعالية «ساعة الأرض» بإطفاء الأنوار في مقرها الرئيس من الساعة 8:30 مساءً ولمدة 60 دقيقة.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام لهيئة النقل، أن مشاركة الهيئة في ساعة الأرض يؤكد مساهماتها في الحفاظ على البيئة، وتبني استراتيجيات التنمية المستدامة والحد من مخاطر التلوث البيئي، بما يسهم في الحفاظ على الأرض ومواردها وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت اليوم أنموذجاً عالمياً مبتكراً في حماية البيئة والتنمية المستدامة.. مشيراً إلى أن رؤية الهيئة تستند إلى توفير نقل مستدام، والتي أسهمت بدورها في تبني الحلول البيئية الإيجابية من خلال توفير مركبات صديقة للبيئة وتحويل محطات توقف حافلات النقل العام إلى محطات تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما شاركت حديقة الحيوانات بالعين في «ساعة الأرض» واحدة من أكبر المبادرات البيئية التي يحتفل بها العالم كل عام. تضمنت المشاركة إطفاء أضواء مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء المبنى المستدام الأول على مستوى الدولة، والحاصل على عدد من الشهادات العالمية والمحلية في مجال الاستدامة، وحث الموظفين على التسجيل والانضمام إلى الفعاليات العالمية الافتراضية لساعة الأرض، إضافة إلى المشاركة في تحدي«من الصفر إلى بطل المناخ»، من خلال رحلة مدتها 5 أسابيع يتم فيها تزويد المشارك بإرشادات لتقليل بصمته الكربونية ومحاربة أزمة المناخ.

وتأتي مشاركة الحديقة من منطلق حرصها على توعية موظفيها بأهمية المحافظة على كوكب الأرض، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين فريق العمل، من خلال عقد جلسة افتراضية بعنوان: «لنتحد من أجل الطبيعة».

وقالت آمنة مانع العتيبة، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في حديقة الحيوانات بالعين: «إن ساعة الأرض حدث عالمي يهدف إلى حماية البيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتنظيم استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال إطفاء الأنوار غير الضرورية. وتعتبر مشاركتنا في هذه الفعالية فرصة للتعبير عن دعمنا لكوكب الأرض، وإصرارنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات المناخية انطلاقا من أولوياتنا في الحفاظ على الطبيعة وصون الحياة البرية بدعم الاستدامة، وتشجيع الممارسات التي من شأنها زيادة الوعي نحو كافة المبادرات البيئية».

كما شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعالية «ساعة الأرض»، والتي أقيمت ضمن التوجه العالمي للتصدي للتغيرات المناخية، وتم خلالها إطفاء الأضواء لمدة ساعة كاملة.

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، اهتمام دولة الإمارات بالمشاركة في هذه الحملة التي تأتي في إطار التفاعل مع العالم، من أجل الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، والحد من الاحتباس الحراري وحماية الموارد الطبيعية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.

ولفت إلى تبني مشاريع مستقبلية كاستخدام المركبات الهجينة وألواح الطاقة الشمسية في مبانيها، تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي «إدارة فاعلة للعمليات» ودعماً لأولويتها الاستراتيجية «منظمة شرطية تدار بكفاءة وفاعلية»، وإسهاماً في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة.