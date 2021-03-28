توفير 26 ميجاوات من الكهرباء بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أنه تم توفير 26 ميجاوات من الطاقة، وخفض ما يعادل 15.6 طن من انبعاثات الكربون خلال المشاركة في فعالية ساعة الأرض.

وصرح سعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مبادرة الهيئة بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بتنظيم والمشاركة في فعاليات ساعة الأرض، ودعوة الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وكافة الأفراد إلى المشاركة في تلك الفعالية، يهدف إلى التضامن مع المبادرات العالمية لحث الأفراد والمؤسسات والدوائر لتعزيز التحرك الجماعي بأهمية الوعي حول ظاهرة الاحتباس الحراري واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر وعياً، كما يهدف إلى التوعية بالأخطار البيئية نتيجة الإسراف في استخدام الطاقة وعدم الاستخدام الأمثل لهذه الموارد والتشجيع على ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل التأثيرات البيئية، مما يسهم في انخفاض مستوى انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة في جميع المشروعات التي تنفذها.