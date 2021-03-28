سعيد بن طحنون: رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية

العين (وام)

شارك معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان مستشفى ميديكلينك العين، فعالية «ساعة الأرض» بحضور فيليب تيلور مدير مستشفيات ميديكلينك في منطقة العين.

وقال معاليه: إن المشاركة في فعالية ساعة الأرض تعد ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة وتحقيقاً لأهداف استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة، لتحويل دولتنا الحبيبة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وأضاف أن دولة الإمارات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية المختلفة، من خلال تبني وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى زيادة الوعي بأهمية الاستهلاك الرشيد والمحافظة على الموارد. ودعا جميع الأفراد والمؤسسات والدوائر إلى تعزيز الوعي بظاهرة الاحتباس الحراري، والمشاركة في فعاليات ساعة الأرض لدعم الدور الريادي لدولتنا الحبيبة وجهودها الحثيثة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة والعالم.