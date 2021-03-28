التأكيد على أهمية الشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة

العين(الاتحاد)-

عقد المجلس الاستشاري لمركز تحليل البيانات الضخمة بجامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الأول، برئاسة الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة رئيس المجلس.

وأكد الدكتور مراد أهمية الشراكة مع المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة لتحقيق الرؤى والطموحات، من خلال تبادل الآراء والخبرات في المجالات المهمة. مشيراً إلى أن المركز تم تأسيسه كمركز بحثي ليلبي الاحتياجات الملحة في تحليل البيانات الضخمة المتراكمة في العديد من المجالات الحيوية كالصحة والفضاء؛ كما يساهم المركز في تقديم أحدث الطرق في تصنيف البيانات وتحليلها عن طريق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاستخدامها في اتخاذ القرار والتنبؤ بالمستقبل المبني على البيانات.

وناقش أعضاء المجلس ضمن أجندة الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة؛ حيث استعرض الدكتور نزار زكي مدير المركز أهمية المركز وشراكاته الحالية وخطة عمل المركز الاستراتيجية؛ موضحاً أن المركز سيعمل مع الشركاء الاستراتيجيين في دعم قطاع البيانات الضخمة في الدولة، من خلال مشاريع مشتركة للأولويات الوطنية.

وأوضح أن سوق الأعمال المتصل بالبيانات الضخمة في زيادة مطردة، وتوقع أن يساهم المركز مع كلية تقنية المعلومات في بناء الكوادر المواطنة التي تساهم في التنمية لا سيما في مجال الملكية الفكرية؛ والسياسات؛ والذكاء الاصطناعي؛ والشؤون القانونية؛ والأمن الإلكتروني والخصوصية.

يضم المجلس الاستشاري في عضويته كلاً من: الدكتور عبدالله محمد الكندي المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والسياسات بهيئة أبوظبي الرقمية، والدكتور طيب زناتي عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات، والدكتور عبدالرحمن المحمود رئيس البحوث والبنية التحتية بمكتب الذكاء الاصطناعي بمكتب رئاسة الوزراء، والدكتور يوسف الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المعرفة وريادة الأعمال بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.