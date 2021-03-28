شرطة دبي: انطلاق ملتقى الربيع الطلابي بمشاركة 708 طلاب

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن انطلاق ملتقى الربيع الطلابي 2021 أمس والذي ينظمه مجلس شرطة دبي الطلابي التابع لمركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وذلك عبر تقنية البث المرئي عبر منصة (زووم)، بمشاركة 708 طلاب وطالبات من مختلف إمارات الدولة ومن أكثر 29 جنسية، والذي يتم تنفيذه عن بعد لأول مرة من 3 مواقع مختلفة، وهي قاعة الشهيد الملازم محمد عبدالله مراد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومن مبنى أمانة المجالس في شرطة دبي ونادي الضباط.

وأكد العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حرص شرطة دبي على استمرارية مثل هذه الملتقيات الهادفة، واستغلال التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، في إقامة وتحويل ملتقى الربيع الطلابي 2021 من الشكل التقليدي الاعتيادي إلى ما يُشبه أحد أهم وأبرز المنصات المتكاملة والجاذبة للطلاب بمختلف الأعمار والفئات والجنسيات وذلك عبر تقنية البث المرئي من خلال منصة (زووم).

وأوضح العميد عيد حارب أن برامج الدورة أظهرت تفاعل الطلاب ورغبتهم بالاستفادة من محتواها سواء على صعيد التدريب العسكري أو الرياضي أو حتى التدريب الموسيقي أو من خلال المحاضرات التوعوية المتنوعة والتي تضمنت الحس الأمني والمواطنة الإيجابية والتواصل الاجتماعي والتنمر بالإضافة إلى إبراز أهمية التطوع بالحياة الاجتماعية ومدى انعكاسها على المجتمع، حيث ستبث للمشاركين في الملتقى كافة الفعاليات باللغتين العربية والإنجليزية.

مخاطر

قال العقيد عبد الله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي، بأنه فخور بحجم المشاركة الطلابية من مختلف الجنسيات، ما يعكس الثقة التي اكتسبتها برامج شرطة دبي الطلابية، متمنياً أن يستفيد الجميع من برامج الملتقى، والذي يعتبر ضمن سلسلة من الحلقات التي تهدف شرطة دبي من خلالها إلى حماية الشباب والنشء من المخاطر وشغل أوقات فراغهم، من خلال برامج فريدة ومتميزة عبر المنصات الإلكترونية المتنوعة والمختلفة.