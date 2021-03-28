وفد «تريندز» يزور السفير التشادي لدى الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

قام الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، برفقة عمر النعيمي مدير عام شركة «تريندز»، بزيارة سفير جمهورية تشاد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، زكريا إدريس ديبي إتنو، لبحث سبل التعاون في مجال التدريب والاستثمار.

ورحب السفير التشادي بوفد «تريندز للبحوث والاستشارات»، وثمَّن الدور الذي يقوم به في تسليط الضوء على القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وأشاد بمخرجاته البحثية والعلمية والاستشارية التي تخدم صانعي القرار.

وقدم العلي نبذة للسفير التشادي عن «تريندز للبحوث والاستشارات»، باعتباره مؤسسة متعددة المهام، وأضاف أن تريندز يسعى لتعزيز الانفتاح على السفارات العاملة بدولة الإمارات، باعتبارها مصادر للمعلومات الموثوقة عن الدول التي تمثلها، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما يوظف تريندز هذه المعلومات في مخرجاته البحثية من دراسات متخصصة أو كتب أصيلة.