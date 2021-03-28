«يوم الموهوب الإماراتي» مايو المقبل

دبي(الاتحاد)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام الجاري 2021م، الذي عقد صباح أمس عن بُعد، وحضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واستعرض المجتمعون تقريراً حول مراحل تطبيق برنامج المستكشف الإماراتي قدمه الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، مبيناً فيه الاهتمام الكبير الذي حظي به البرنامج في مرحلته الأولى، والإقبال الذي شهده منذ إطلاقه، كما أعلن عن بدء المرحلة الثانية من البرنامج اعتباراً من يوم أمس الأحد 28 مارس 2021م ولمدة أسبوعين، وأهم المواد التي سيتم طرحها فيه.

ووافق الاجتماع على إقامة ملتقى «يوم الموهوب الإماراتي»، والذي تم اقتراح عقده في التاريخ الذي يصادف مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في السادس من شهر مايو من كل عام.