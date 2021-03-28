«موارد الشارقة» تنظم مقابلات افتراضية للتوظيف

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة سلسلة من المقابلات الافتراضية بالتعاون مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ودائرة الإسكان، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، حضرها (169) من الباحثين عن عمل وفقاً للمؤهلات المطلوبة.

وقد عقدت المقابلات الوظيفية الافتراضية من قبل لجنة معتمدة من الجهة الحكومية الطالبة للوظيفة، وبحضور ممثل من دائرة الموارد البشرية. لاختيار من تتوافق فيهم شروط التعيين لشغل الوظائف المطروحة.

ويستند ترشيح الباحث عن عمل للمقابلة الوظيفية إلى عدد من المعايير، أهمها أقدمية تسجيل طلب التوظيف مراعاة للأولوية، وأقدمية الحصول على المؤهل العلمي، واجتياز مرحلة التأهيل والتدريب الميداني، ومعيار الجدارة والكفاءة الوظيفية، وتوافق المؤهل العلمي مع التخصص الوظيفي المطلوب.