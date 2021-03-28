سداد المستحقات شرط لطلب إعفاء من قرض «أبوظبي للإسكان»

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن التقدم بطلب إعفاء من القرض السكني يتطلب أن يكون المتقدم ضمن الفئات التي تنطبق عليها شروط خدمة الإعفاء من القروض السكنية.

وبينت الهيئة أنه لن يتم النظر في طلب الإعفاء حسب الشروط والضوابط المحددة، إلا عند سداد جميع المستحقات السابقة على القرض السكني من خلال مراجعة بنك أبوظبي الأول - قسم قروض إسكان المواطنين.

وحددت الهيئة خمس فئات لبرامج الإعفاءات وهي: إعفاء الوفاة (قرض منفرد)، إعفاء الوفاة (قرض مشترك)، إعفاء الإفلاس أو الإعسار، إعفاء العجز عن الكسب، إعفاء التقاعد، ولكل فئة اشتراطات محددة تشملها.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن التقديم على طلبات الإعفاءات عن طريق رقم الهوية، أو رقم القرض الذي صدرت عليه موافقة مسبقة من خلال الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الذكي فقط.

وفي حال الرغبة بزيارة مركز خدمة المتعاملين لإتمام أي معاملات أخرى متعلقة بالطلب، يتوجب حجز موعد لزيارة المركز من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة واستلام رسالة نصية للتأكيد، وإبراز نتيجة سلبية لفحص (PCR) تم استلامها خلال 72 ساعة قبل موعد الزيارة.

ورداً على الاستفسار بشأن الإعفاء من تسديد القرض في حالة وفاة الشخص بعد صدور قرض باسمه، أوضحت هيئة أبوظبي للإسكان عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكنها البت في القروض التي توفى أصحابها إذا حدثت الوفاة بعد الموافقة على القرض وقبل الشروع في أعمال البناء، وذلك بتحويل القرض إلى ورثته أو بإلغائه. أما إذا كان قد باشر في أعمال البناء، فيتم استكمال البناء ومن ثم الإعفاء من السداد.