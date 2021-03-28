«بيئة» تتولى إدارة نفايات سوق بدبي

الشارقة (الاتحاد)

وقّعت «بيئة» مذكرة تفاهم مع شركة «رايب لتنظيم المعارض والفعاليات» توفر بموجبه خدمات إدارة النفايات في سوق «رايب ماركت»، الذي يقام أسبوعيــاً بحديقة أكاديمية شرطة دبي، بمشــاركة عدد من الشركات والمزارعين المحليين، حيث يقدمون أفضــل ما لديهـــم من منتجات.

وتعمل «بيئة» عن كثب مع فريق المنشآت في «رايب ماركت»، بهدف الإشراف على إدارة النفايات ومتطلبات إعادة التدوير لهذا الحدث الأسبوعي. كما ستقوم بوضـــع حاويات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية وتحتوي على ضوابط داخلية، بالإضافة إلى محطات إعادة التدوير، بهدف تعزيز ثقافة إعادة التدوير في الإمارات العربية المتحدة.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»: «يسر شركة«بيئة» أن تتعاون مع«رايب ماركت» في مجال توفير خدمات إدارة النفايات وإعادة التدوير، في إطار سعينا الدائم لتعزيز جودة حياة الناس في دولة الإمارات والمنطقة وجعلها أكثر استدامة.