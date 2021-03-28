الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع سنغافورة

الشارقة(الاتحاد)

بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة مع سفارة جمهورية سنغافورة في الدولة سبل تطوير العلاقات بين الجانبين في مجالات التنمية المستدامة والتعليم والبنية التحتية، ودفع جهود التعاون للارتقاء بالعلاقات التجارية وإبرام الشراكات الاستثمارية في القطاعات الجديدة والناشئة، التي يركز عليها الجانبان في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق نتيجة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، كمال آر فاسواني سفير سنغافورة لدى الدولة، بحضور كل من الشيخ ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، و لو بيت شين قنصل عام سنغافورة في دبي.



