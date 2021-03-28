بلدية الشارقة تغلق الساحات الترابية المخالفة

الشارقة (الاتحاد)

أغلقت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، 30 ساحة ترابية خلال 3 أشهر، في إطار حملة واسعة على كافة مناطق المدينة لإغلاق الساحات الترابية المخالفة، بعد رصد بعض السلوكيات السلبية في مثل هذه الساحات، كترك المركبات بها لفترات طويلة، والوقوف بصورة عشوائية تؤدي إلى إثارة وتجمع الغبار والأتربة، ما يسبب تشويهاً للمظهر الحضاري؛ لذا تحرص البلدية على تعزيز المظهر الجمالي من خلال حملاتها وزياراتها التفتيشية المستمرة على مدار اليوم، لرصد كافة السلوكيات السلبية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد خالد بن فلاح السويدي، مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، أن هذه الساحات تعتبر من مشوّهات المظهر العام؛ لأنها تفتقد لأدنى معايير الوقوف، من حيث الممرات وسلامة المركبات والوقوف بصورة عشوائية وإغلاق البعض بمركباتهم على مركبات الآخرين، وبالتالي لا يستطيعون التحرك ما، يستدعي التواصل بالجهات المختصة للاتصال بصاحب المركبة وتحريكها، فضلاً عن تضرر بعض المركبات من قبل أشخاص يحاولون الوقوف بأي طريقة كانت، دون الأخذ بعين الاعتبار ترك مسافات كافية بين المركبات الأخرى، كما أنه لا توجد مداخل ومخارج واضحة لهذه الساحات؛ لذا يجد الكثير من مستخدميها صعوبةً في الخروج منها.

من جانبه، أوضح علي أحمد أبو غازيين، مدير إدارة المواقف العامة في البلدية، أن الحملة بدأت من منطقة النهدة بعد التأكد من توافر عددٍ كافٍ من المواقف النظامية في المنطقة، حيث بلغ عدد المواقف الخاضعة للرسوم والتي وفرتها البلدية العام الماضي أكثر عن 7500 موقف في تلك المنطقة، وتوافر ساحات استثمارية تحتوي على 2500 موقف، فضلاً عن توافر مواقف البنايات السكنية والتي يتجاوز عددها 2000 موقف، كما تواصل البلدية في الوقت الحالي العمل على تهيئة عددٍ من الأماكن داخل المنطقة لتوفير مواقف نظامية أخرى، ضمن خططها في توفير المواقف العامة في أنحاء المدينة كافة على مدار العام.

مخالفات

وأفاد أبو غازيين بأنه تم إغلاق أكثر من 30 ساحة ترابية مخالفة منذ بداية العام الجاري في مناطق متفرقة من مدينة الشارقة، موضحاً أنه لا يتم إغلاق أي ساحة ترابية إلا بعد التأكد من توافر مواقف نظامية كافية، ثم تقوم البلدية بتوزيع منشورات توعية لمدة 3 أيام قبل الإغلاق لإعلام أصحاب المركبات بإغلاق الساحة ومنع الوقوف بها، كما يتم وضع إشعار بمراجعة إدارة المواقف العامة على المركبات التي لم يتم تحريكها، ثم إغلاق مداخل هذه الساحات وترك مخرج واحد للسماح لأصحاب المركبات بالخروج منها، ثم إغلاقها بالكامل وسحب المركبات المتروكة وحجزها في شبك البلدية.

ودعت بلدية مدينة الشارقة كافة أفراد المجتمع إلى إيقاف مركباتهم في المواقف النظامية والساحات المرخصة والمعتمدة، والاهتمام بنظافة مركباتهم والاعتناء بها باستمرار، وعدم الوقوف في المناطق الممنوعة أو الساحات الترابية المخالفة، للمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري العام، والحفاظ على ممتلكاتهم.