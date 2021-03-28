يسرقان 10 آلاف درهم «إكرامية»

آمنة الكتبي (دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي آسيويين سرقا 10 آلاف درهم من صندوق «البقشيش» (الإكرامية) الخاص بالمطعم العالمي الذي يعملان فيه.

وبحسب التحقيقات في الواقعة التي نظرتها الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي، أمس، أنه تم ضبط الموظفين عبر كاميرات المراقبة في المطعم، حيث قام أحد المتهمين بوضع قطعة قماش على صندوق المكافآت، والذي يضم الأموال التي يتم توزيعها على الموظفين، وحمله إلى دورة المياه في المطعم، وهناك سرق 10 آلاف درهم، ومن ثم أعاده إلى المكان نفسه رفقه المتهم الثاني. وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي لمعاقبتهما بتهمة جناية السرقة.

كما أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، موظفاً آسيوياً استعمل محرراً رسمياً صحيحاً باسم شخص آخر، وهو عبارة عن بطاقة هوية إماراتية وانتفع بها بغير حق، كما استولى على مبلغ 17 ألف درهم، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية في خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبلغ المالي. وبذلك يكون المتهم قد اقترف جناية استعمال محرر رسمي صحيح باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام.