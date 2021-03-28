تكريم شرطيين ضبطا لصاً في أقل من ساعة

دبي (الاتحاد)

كرم العقيد راشد الشحي نائب مدير مركز شرطة بر دبي، بحضور العقيد عبد المنعم عبد الرحمن محمد، رئيس قسم الشؤون الإدارية، الشرطي سالم عبد الله البلوشي، والشرطي أول أحمد منصور سمندر، لسرعة استجابتهما في بلاغ سرقة، وتمكنهما من إلقاء القبض على السارق في أقل من ساعة على ارتكابه للجريمة.

وفاجأ العقيد راشد الشحي الشرطيين بتكريمهما في مكان وقوع جريمة السرقة، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحفيز وتثمين جهود عناصرها العاملين على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، مُشيداً بجهود الشرطيين الكبيرة في سرعة الاستجابة مع البلاغ وحرفيتهما في ضبط السارق.

وحول تفاصيل السرقة، أكد العقيد راشد الشحي أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى بلاغاً من رجل أوروبي يفيد بقيام أحد الأشخاص بسرقة مُقتنيات ثمينة كان يضعها على دراجته النارية، وذلك بعد دخوله إلى أحد المحال التجارية في منطقة القوز الصناعية.

وأشار العقيد الشحي إلى أن الشرطيين استجابا للبلاغ على الفور وانطلقا نحو مكان الواقعة، ثم استمعا لإفادة المجني عليه والشهود، واطلعا على تسجيل كاميرا مراقبة في المكان التي مكنتهما من التعرف على هوية السارق الهارب.

وأضاف: «إن الشرطيين باشرا تمشيط المنطقة القريبة من مكان الواقعة بعد التعرف على هوية السارق، إلى أن شاهداه وتمكنا من إلقاء القبض عليه»، مؤكداً أن أداءهما المهني والحرفي وسرعة تصرفهما مثال يُحتذى به في العمل الشرطي.

وبدوره، عبر الأوروبي الذي يقيم في دبي منذ عام 1999، في رسالة وجهها إلى القيادة العامة لشرطة دبي عن شكره لعنصري الشرطة على سرعة الاستجابة مع بلاغه وضبط السارق.