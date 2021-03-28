عبدالله بن زايد يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جرى خلال اللقاء -الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي- بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جيمس كليفرلي، مؤكداً على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون المشترك في المجالات كافة.

واستعرض سموه ومعاليه عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وجهود البلدين في مواجهة تداعياته.

حضر اللقاء منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.