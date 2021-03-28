طقس الغد مغبر غائم جزئياً أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً غائماً جزئياً أحيانا، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س.. ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحيانا و يحدث المد الأول عند الساعة 13:28 والمد الثاني عند الساعة 02:08 و الجزر الأول عند الساعة 19:49 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 10:18 والمد الثاني عند الساعة 22:22 و الجزر الأول عند الساعة 16:13 والجزر الثاني عند الساعة 04:41.