نقل سوق المواشي من الجبيل في الشارقة إلى الصجعة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

كشف عبد الله الشامسي مدير سوق المواشي في الشارقة عن أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يتم في هذه الفترة نقل التجار والمستأجرين من سوق المواشي والأغنام القديم بالإمارة في منطقة الجبيل إلى سوق المواشي الجديد في منطقة الصجعة، وسيتم افتتاحه قريباً خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن السوق الجديد يتضمن محال متنوعة لبيع الجمال والأغنام والدواجن، إلى جانب مسالخ خاصة للحوم وأخرى للدواجن، فضلاً عن محال لبيع الأعلاف بأنواعها، كما يحتوي السوق الجديد على محال تجارية أخرى متعددة الاستخدام لتقديم أفضل الخدمات للزوار.

وأوضح مدير سوق المواشي أن سوق المواشي الجديد يضم أيضاً عدداً من محال المشاتل الزراعية، لبيع مختلف الشتلات الزراعية، ولوازم الحدائق، ومعدات الزراعة المتنوعة، بحيث يتسنى للزوار شراء ما يلزمهم من معدات للحدائق المنزلية والمزارع.

وأضاف الشامسي أن سوق المواشي الجديد في منطقة الصجعة يتميز أيضاً بخدمات إضافية جديدة تخدم أصحاب المحال، والزوار منها المختبر البيطري، والعيادة البيطرية لفحص الحيوانات ليتسنى للزوار فحص حيواناتهم الأليفة، بالإضافة إلى مسجد، ومحطتين لمعالجة المياه، كما تم توفير عددٍ كبيرٍ من المواقف تلبي احتياجات الزوار عند زيارتهم السوق.



