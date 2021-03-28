حاكم رأس الخيمة يستقبل محافظ الأنبار

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم، الدكتور علي فرحان الدليمي، محافظ الأنبار في جمهورية العراق الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالمحافظ والوفد المرافق له وتبادل معه الأحاديث المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون الوثيقة والروابط الأخوية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية العراق على الصعد كافة.

من جهته عبر الدكتور علي فرحان الدليمي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، متمنيا للإمارة مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار.

حضر اللقاء راشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وأيمن عباس أسود، مستشار المحافظ للشؤون الخارجية ومهند فوزي حيمور المستشار الاقتصادي وفؤاد جرن، مستشار في الديوان الأميري.